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|«Диета для бедных» оказалась самой эффективной
|16.03.2018 09:22
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Исследователи из Университета Лестера назвали викторианскую диету самым эффективным способом похудения.
Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что она не только помогает худеть, но и максимально быстро насыщает организм необходимыми витаминами, пишет со ссылкой на .
Оказалось, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своей эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.
Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут помогать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских продуктов.
В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.