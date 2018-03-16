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|Офицер ВСУ рассказала о «скотских условиях» службы
|16.03.2018 10:18
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Офицер украинской армии из 72-бригады рассказала Елена Игоревна (позывной Киев) рассказал об ужасных условиях службы, которые демотивируют нормальных людей служить в армии.
Об этом она написала , передает
Пост заслуживает того, чтобы опубликовать его целиком.
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