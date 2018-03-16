Офицер украинской армии из 72-бригады рассказала Елена Игоревна (позывной Киев) рассказал об ужасных условиях службы, которые демотивируют нормальных людей служить в армии.

Об этом она написала , передает

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