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|Грязь, плесень и разруха: как выглядят больницы оккупированного Крыма (фото)
|16.03.2018 10:26
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Появились очередные подтверждения катастрофической разрухи, которая настигла Крым после аннексии, пишет со ссылкой на .
Так, в сети были опубликованы фотографии, на которых сняты медицинские учреждения аннексированного полуострова.
На фото можно увидеть, что родильный дом в Керчи, городская больница в Бахчисарае и инфекционная больница в Ялте находятся в ужасном запущенном состоянии.
Так, в роддоме в Керчи нет ни горячей, ни холодной воды. Состояние оборудования медучреждения оставляет желать лучшего, а ремонта не было очень давно. Кроме того, на фото видно, что в медучреждении не заботятся о санитарии, ведь на постельном белье виднеются огромные пятна.
“Керчь, роддом, еще деталька уюта. Трамп беспощадный … Нет, говорит, Вова … Родильный дом в Керчи? Даже не проси! Не позволим ни ремонта, ни оборудования, ни воды”, – указано в подписи к фото.
А в городской больнице Бахчисарая грибок на стенах почти полностью уничтожил древний ремонт.