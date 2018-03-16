Президент России рассказал, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы ему приходилось спать с ружьем.

Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова, передает со ссылкой на .

По словам президента , про "бандитский Петербург" много надуманного, но в целом "ситуация была боевой".

Путин заявил, что часто ложился спать с оружием, потому что боялся за свою жизнь.

"Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет", - сказал Путин.

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