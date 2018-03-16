В интернете обнародовали свежие снимки из магазинов на оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донбассе.

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Отмечается, что на оккупированной территории востока страны все чаще открываются новые магазины и супермаркеты. На их прилавках продают жженый дешевый алкоголь, некачественное мясо и молочку. Товары хорошего качества есть, но они не всем по карману.

"На свою пенсию здесь (в Донецке - ред.) могу позволить хлеб, крупу, пару яиц, молоко и дешевую колбасу. Мясо, рыбу не покупаю, они дорогие для меня. Филе курицы стоит в переводе с рублей - 100 гривен за килограмм. Рыбу давно не покупала, а консервы боюсь. Они местного производства, можно ими отравиться", - рассказала дончанка Татьяна Васильевна.

По данным издания, в Шахтерске боевики сдают в аренду бывшее помещение "ПриватБанка" под продуктовый магазин. За 4 года оккупации он приобрел репутацию самого дешевого в городе. Чаще только местные жители покупают молочную продукцию, крупы, свежий хлеб и дешевые полуфабрикаты.

В Макеевке на месте отжатого супермаркета "Брусничка" открыли "Первый республиканский". На прилавках встречается перемерзлое и несвежее мясо курицы, дешевое пиво и российские сладости. Макеевчане жалуются на множество товаров из ужасного качества и дороговизну цен за импорт.

Фото: gazeta.ua

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