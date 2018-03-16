Решение Кабинета министров о создании в Украине единого государственного реестра получателей субсидий поможет навести порядок в вопросе получения соцпомощи от государства "мертвыми душами" и теми, кто ее не заслуживает.

Об этом заявил экономический аналитик Борис Кушнирук, передает со ссылкой на .

"Там речь идет о субсидиях на уплату жилищно-коммунальных услуг, но вообще-то мы не знаем, кто у нас получает другие формы социальной помощи. Цифра гуляет от 13-15 млн человек до 20 млн граждан. У нас никто в стране не имеет реального представления, сколько у нас получателей этой социальной помощи и действительно ли они в ней нуждаются, и нет ли там "мертвых душ". К сожалению, проблема заключается в том, что все это разбито по разным реестрам, оно децентрализовано находится на местах и это создает возможности для появления "мертвых душ", - отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, в будущем можно будет исключить возможность получения субсидий гражданами, которые не должны бы были их получать.

"Для меня таким красноречивым примером является история с собственниками "евроблях". Люди не заплатили налоги при ввозе авто, учитывая, что они формально не покупали это авто, то на них не распространяется норма о том, что если больше 50 тысяч расходов на протяжении года одним платежом, то в этом случае они не имеют права на субсидии. Они могут приехать на своей "евробляхе", извините, и оформить субсидии", - подчеркнул знаток.

По словам Кушнирука, следовательно потребность в таком реестре огромна.

"Он должен быть единым, в нем должно проверяться? жив ли человек, и имеет ли этот человек или семья право претендовать на получение социальной помощи", - заключил экономист.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира