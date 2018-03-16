Россия запустит миссию на Марс в 2019 году, а для исследования Луны российские специалисты постараются высадиться на её полюса, заявил президент , сообщает со ссылкой на .

Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию, — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова

Он заметил, что это будет новое исследование Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.

Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса, — рассказал он.

Данное заявление вызвало волну насмешек в социальных сетях.

"Ага! И на Солнце! Ночью!" "Какая-то часть из аргентинской диппочты, видимо, дошла", "Вова опоздал, там уже все освоили северокорейцы", "Чего только не наплетешь перед выборами. Маск, наверное, живот надорвал от смеха", - пишут люди в соцсетях.















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