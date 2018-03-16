В России продолжают хоронить российских наемников из ЧВК "Вагнера", которые были убиты в Сирии.

Соответствующее видео опубликовано на странице Настоящее Время в передает .

"В Свердловской области одного за одним хоронят бойцов "ЧВК Вагнер": раньше родственники хотели придать их смерти огласке, но теперь перестали общаться со СМИ", - говорится в подписи к видео.

При этом журналисты отмечают, что на похоронах "вагнеровцев" присутствуют одни и те же люди в штатском. Они фотографируют представителей СМИ и заставляют их уезжать с мероприятия.















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