Как бросить курить: самые действенные способы (видео) По теме: Курение – самая распространенная вредная привычка в Украине. Врачи в один голос настаивают на том, что бросать нужно незамедлительно, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. О вреде курения написано очень много, да и советов как отказаться от него – также огромное количество. «» собрал для вас самые действенные способы «как бросить курить» быстро и без вреда для здоровья, передает Существует множество способ, которые якобы отучают курильщика от вредной привычки. Но на самом деле, большинство из них является просто выдумкой. Как бросить курить: Почему люди курят Никотин, как и другие наркотические средства, вызывает определенную психологическую и физическую зависимости. При этом врачи говорят, что физиологическая зависимость – очень слабая. Она проходит за несколько дней. Следовательно, курение – это в большей степени психологическая зависимость. Кроме того, ключевая проблема – это банальная привычка. И как любая привычка она часто срабатывает «на автомате» - мы тянемся к очередной сигарете помимо нашей воли и сознания. Испытываете напряжение – надо покурить. Закончили дело – на перекур. Надо подумать – сигарета. Скучно – снова сигарета! Надо поговорить? Опять сигарета! И всё это слабо связано с уровнем никотина в крови. Просто такие люди привыкли на всё реагировать перекуром. Как бросить курить: стадии табачной зависимости Существует три вида табачной зависимости, исходи из которой нужно придерживаться определенных правил во время отказа от курения: Эпизодическое курение без физической зависимости. Курильщик выкуривает до пол почки в сутки, при этом не испытывает потребность в перекуре после еды. От 15 до 30 сигарет в сутки. У курильщик уже есть потребность в курении утром и после еды. Кроме того, на этой стадии организм уже начинает страдать от последствий влияния никотина. От полуторы пачки в день. Курильщик испытывает постоянную тягу к сигаретам. По утрам возникает сильный кашель, также врачи могу диагностировать обструктивную болезнь легких. Как заставить себя бросить курить: действенные способы Гипнотический способ Этот способ предполагает введения человека в гипноз. Но при этом есть опасность возникновения психических отклонений, если обратиться не к профессионалу. Как бросить курить: избегайте ситуаций Специалисты рекомендуют максимально избегать ситуаций, в которых вы обычно начинаете курить. Например, не ходите на перекуры с коллегами. Не идите домой после роботы вместе с курящей компанией, откажитесь от походов ночные клубы или другие заведения, если знаете, что вас будут окружать курящие люди. Избавьтесь от предметов, напоминающих о курении Одно из главных правил – уберите из виду все раздражающие предметы: старые пачки от сигарет, зажигалки, мундштуки, пепельницы, трубки и т.д. Если же в доме хранится резервная связка, то лучше ее просто выбросить. Если есть соблазн, то курильщик обязательно на него поддастся. Как бросить курить в домашних условиях Бросить курить дома помогут физические нагрузки. Когда хочется курить, начните делать легкие упражнения, например, приседать или отжиматься. Лучше только купить себе тренажер и в моменты приступов отмены начинать на нем занятия, чтобы отвлечься от мыслей о курении. Как бросить курить и не поправиться Действительно, одной из самых распространенной проблемой после отказа от курения является лишний вес. Особенно это касается людей, которые и так по жизни имеют любовь к полноте. Поэтому в процессе расставания с сигаретами придется наладить свой рацион, а поможет в этом – вкусное, а главное полезное питание. Например, если вы давно мечтали стать кулинаром, то самое время начать. Распланируйте свой рацион на целый день: он должен быть вкусным, полезным, а главное быть умеренным по калорийности. И главное здесь – отказать от различных шоколадок, конфет, семечек и других перекусов. Из сладкого отдавайте предпочтение фруктам, вместо сахара используйте мед, а если хочется что-нибудь поживать, то запаситесь прессованными отрубными хлопьями. Кроме того, в это время стоит отказать от алкоголя и кофе. Ведь известно, что эти напитки отлично дополняются сигаретой, по мнению заядлых курильщиков. Продукты, помогающие бросить курить Существует ряд продуктов, которые помогают человеку избавиться от вредной привычки. Это, как ни странно, различные травы: базилик, укроп, петрушка или листья сельдерея. Специалисты рекомендуют готовить «зеленые» коктейли. Кроме того, в такие напитки стоит прибавлять морковь, свеклу, помидоры и другие продукты. Овощи помогают выводить из организма вредные токсины, которые остаются в теле после курения. С помощью Аллена Карра Наверное, каждый курильщик знает книгу Аллена Карра «Легкий способ бросить курить». Феномен этой книги трудно понять, но в реальности существуют люди, которые действительно бросили курить после ее прочтения. Словесные формулировки о том, как просто расстаться с сигаретами, довольно быстро проникают в мозг и провоцируют к действию. Однако помогает книга далеко не всем: у некоторых она вызывает острое отторжение, а для некоторых становится своеобразной временной панацеей. Очень часто можно услышать такие формулировки: «Я с помощью Карра три раза курить бросал». То есть книга дает заряд бодрости и энергии на какое‑то время, и через год или полтора приходится повторять терапию. Метод кодирования Самый распространенный способ кодирования. Врач осуществляет психопрограммирование. Другими словами, он внушает пациенту, что следующая выкуренная сигарета убьет его. Минус этого метода – запрет на курение в течение 24 часов до сеанса. Само лечение займет у вас только три часа. Эффективность довольно высокая, но только если человек легковнушаемый и сам хочет бросить курить. Как бросить курить: иглоукалывание Этот метод хорош тем, что никакого воздействия на психику пациент не получает. Суть иглоукалывания заключается в активации определенных точек на коже, что снижает тягу к курению, улучшает работу органов дыхания и стабилизирует нервную систему. Показатели эффективности иглоукалывания довольно высокие, но не стоит рассчитывать на стопроцентный эффект, все зависит от стажа курения, желания бросить, мастерства врача и физиологических особенностей пациента. Как отказать от курения с помощью электронной сигареты Эффективность такого способа не доказана учеными. При этом, существуют мнения, что электронные сигареты несут еще больший вред нежели обычные. Ученые выяснили, что пар, который вдыхает человек, агрессивно влияет на легкие и может вызывать развитие эмфиземы. Кроме того, сменив обычную сигарету, пусть на более оригинальную и современную, не перестанешь быть курильщиком. Никотиновый пластырь и таблетки Этот метод также не доказан специалистами, как реально действующий. Система его работы проста: в пластыре или таблетках содержится знаток никотина, которая проникает в организм через кожу или перорально с таблеткой. Физическую зависимость такие средства типа Табекс может и подавать, а вот психологическую – точно нет. Как бросить курить самостоятельно: народная медицина В борьбе с пагубной привычкой помогут народные средства. Вот несколько советов, которые облегчат чувство никотиновой ломки. Употребляйте как можно больше витамина С. Его много в цитрусовых, цветной капусте, киви, болгарском перце. Вообще, во время отказа от курения лучше только придерживаться правильного питания, например, есть овощи и фрукты, каши и другие природные продукты. Одно из главных правил – нужно пить много воды. В день следует употреблять не менее двух литров жидкости. Вода выводит из организма вредные вещества, продукты распада никотина. Используйте упражнения дыхательной гимнастики. Вдыхайте спокойно и медленно через нос, а выдыхайте резко и сильно ртом. Проделайте цикл из 30 выдохов, затем минуту отдохните. Если вам очень хочется закурить, смешайте 65% корня аира и 35% листьев мяты, залейтестаканом кипятка 1 ст. л. смеси и оставьте на 1-2 часа в термосе. Процедите смесь и полощите ею рот. Курение при беременности Еще один способ бросить курить, подходящий исключительно женщинам, – забеременеть. Всем известно, что курение во время беременности сильно вредит малышу, может дойти вплоть до прерывания беременности. Легкий способ бросить курить: изменения в организме после отказа Через 9 часов Через это время организм человека частично избавится от никотина и окиси углерода в крови. Через 13 часов. Уровень окиси углерода в крови придется в норму. Это благосклонно скажется на сердце, ведь ему больше не нужно будет прилагать максимум усилий, чтобы разнести кислород по всему организму. Через сутки. У курящих людей риск сердечного приступа возрастает в два раза. Если вы откажетесь от сигарет на 24 часа, то такие риски значительно снизятся. После двух дней уйдет неприятный запах изо рта, улучшится запах тела. Через четыре дня из организма выйдут все токсины. Полное очищение от никотина и смол происходит ближе к концу третей недели. Постепенно придет в норму работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, бросившие люди говорят о том, что после отказа от вредной привычки улучшается концентрация, а мозг начинает работать быстрее и лучше. Возвращается обоняние, улучшаются вкусовые рецепторы.











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