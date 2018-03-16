В последнее время в Крыму уменьшилось количество российских флагов и пропагандистских лозунгов с восторгами от оккупации полуострова.

"Выражали восторг и размахивали свежепривезенными российскими флагами в самом начале оккупации в основном только тщательно организованные толпы, но никак не все русскоязычное население. Такие картины и сцены по телевидению очень нужны были российской пропаганде для оправдания вторжения", – рассказал "" народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, передает .

По его словам, сейчас толп уже нет, а флаги в основном остались только на зданиях госучреждений.

"Сейчас значительно чаще, преимущественно на частных домах и на частных автомобилях, можно видеть крымскотатарские национальные флаги. Как-то незаметно исчезли и развешанные лозунги, вроде "теперь хотя камни с неба, но зато мы в России", хотя с неба по-прежнему, кроме природных осадков, ничего пока не падает", – говорит нардеп.

Джемилев отметил, что теперь в Крыму люди реже стали общаться на политические темы, тем более об отношении к России или Украине.

"Люди в подавляющем большинстве, как правило, особенно в разговорах с малознакомыми людьми, никак не выражают своего отношения к происходящему, к России или Украине. Да и в целом общение между людьми, особенно между людьми разных национальностей, довольно ощутимо сократилось, ибо сильно развито стукачество, во многих местах расставлены прослушки", – рассказал он.

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