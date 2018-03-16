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|Савченко призналась, почему у нее нет детей, и упрекнула власть: опубликовано видео
|16.03.2018 15:08
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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не хочет рожать детей в Украине и винит в этом власть.
Такое признание она сделала в эфире телеканала NewsOne 15 марта, передает со ссылкой на .
"У меня нет детей. И я не хочу рожать их в этой стране. А те, у кого есть дети, в Украине, им еще страшнее. Потому что на курицу Косюка, друга президента, мы даем 350 грн дотации, хотя курица стоит 150 грн на базаре. На корову, любимицу Ляшка, мы даем 2500 грн дотации. А на ребенка-инвалида - 1400 грн, на взрослого человека - 1400 грн", - заявила Савченко.
Также депутат заявила, что считает украинскую власть преступниками, потому граждане Украины имеют право на восстание.
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