Неполитические Сводки
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|Луганский стрелок: 80-летний дедушка из ружья "вразумил" внука-боевика
|16.03.2018 15:16
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В оккупированном Луганске пенсионер выстрелил из оружия у внука-боевика, который требовал у него деньги и угрожал.
Об этом сообщает со ссылкой на соцсети, передает .
Стрельба произошла в квартале Комарова. 79-летний мужчина выстрелил в своего внука Александра Соколенка, 28 лет, с его "служебного" оружия. С огнестрельным ранением шеи боевика доставили в местную больницу, его состояние тяжелое.
Соседи рассказали, что внук часто требовал у деда деньги, угрожал ему и бил пенсионера.
Соколенко внесен в базу данных "Миротворца". Служил в Севастополе, в 2015-м вступил в ряды террористов ЛНР. Живет в городе Алчевск, в Луганск приезжает навестить деда.