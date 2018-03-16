В оккупированном Луганске пенсионер выстрелил из оружия у внука-боевика, который требовал у него деньги и угрожал.

Об этом сообщает со ссылкой на соцсети, передает .

Стрельба произошла в квартале Комарова. 79-летний мужчина выстрелил в своего внука Александра Соколенка, 28 лет, с его "служебного" оружия. С огнестрельным ранением шеи боевика доставили в местную больницу, его состояние тяжелое.

Соседи рассказали, что внук часто требовал у деда деньги, угрожал ему и бил пенсионера.

Соколенко внесен в базу данных "Миротворца". Служил в Севастополе, в 2015-м вступил в ряды террористов ЛНР. Живет в городе Алчевск, в Луганск приезжает навестить деда.

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