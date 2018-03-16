Российский журналист и публицист Константин Эггерт прогнозирует, что Украина вступит в максимум через 10 лет.

"Украина получила статус "страны-аспиранта" . Переводя с жаргона, речь идет об официальном признании стремления страны вступить в альянс. Это будет означать более тесное сотрудничество с альянсом по военной линии, более близкие партнерские отношения и активное обучение украинских военных в учебных заведениях стран ", - написал он в своем Telegram-канале, передает со ссылкой на .

"Я лично уверен, что полноценное вступление Украины и Грузии в альянс - вопрос максимум десяти лет", - подчеркнул знаток.

Эггерт подчеркнул, что помехой для и Тбилиси не станет то, что на территории Украины и Грузии есть военные конфликты в Россией.

"И, кстати, забудьте про дурацкий аргумент разнообразных "внуков Молотова-Риббентропа" про то, что никогда никого не примут при наличии военного конфликта с соседями. Никакие территориальные конфликты не помеха присоединению к организации. Можно специальным приложением вывести, например, Абхазию и Южную Осетию из зоны, на которую распространяется пятая статья (о коллективной обороне). Насколько я знаю, в 2016 году Тбилиси об этом официально уведомил альянс", - резюмировал он.

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