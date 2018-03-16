Украинская певица заявила, что до сих пор так и не смогла найти настоящую любовь после смерти мужа.

Такое признание звезда сделала на премьере музыкального фильма "Интонации", сообщает со ссылкой на

"Мое одиночество – мое вдохновение. Счастье не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастный в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это не так. Я не драматизирую", – прокомментировала отношения с мужчинами певица.

Чтобы подробнее объяснить свое состояние, певица также произнесла стих: "Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляют. Счастье так и не нашла".

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