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|Стало известно, сколько "ихтамнетов" задержали на Донбассе
|16.03.2018 17:37
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Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила, что в зоне военного конфликта на Донбассе задержаны более 20 наемников из Российской Федерации.
"По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати русских "ихтамнетов", - написала она на своей странице в , передает
Геращенко подчеркнула, что Украина готова передать их России в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах .
"Мы выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях", - отметила вице-спикер парламента.
"В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", - резюмировала она.