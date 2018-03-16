Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила, что в зоне военного конфликта на Донбассе задержаны более 20 наемников из Российской Федерации.

"По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати русских "ихтамнетов", - написала она на своей странице в , передает

Геращенко подчеркнула, что Украина готова передать их России в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах .

"Мы выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях", - отметила вице-спикер парламента.

"В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", - резюмировала она.















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