5 способов просыпаться без будильника По теме: Просыпаться можно намного легче, пишет со ссылкой на . Определите свой режим сна. Циркадными ритмами называют суточные (24-часовые) ритмы, которые влияют на физическое и психическое поведение. Помимо того, что они контролируют ваш естественный режим сна, они также влияют на производство организмом гормонов, температуру тела и чувство голода. Ведите дневник сна. Прежде чем отказаться от будильника, вы должны понять свой нынешний режим сна. Хотя бы в течение одной недели отмечайте, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Исследования показали, что в течение недели люди с каждым днем ложатся спать все позже, и многие в итоге имеют хроническое недосыпание.

Проводите какое-то время на улице. Циркадные ритмы частично связаны солнечным светом и темнотой. Если вы должны идти на работу рано утром, еще до рассвета, и в течение только дня вы не видите солнца, то ваш естественный режим сна может нарушиться.

Практикуйтесь вставать без будильника по выходным и праздничным дням. Если у вас есть строгий график работы, то, скорее только, вы не хотите рисковать и ложиться спать без будильника. Особенно высок риск того, что вы проспите, если вы не спите ночью рекомендованные 7-10 часов.

Смените мелодию будильника на тихую и спокойную. Вероятно, в настоящий момент у вас на будильнике установлена очень громкая мелодия, которая точно не позволяет проспать. Попробуйте вместо нее поставить будильник, который будет звучать более естественно, например пение птиц или шум дождя.











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