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5 способов просыпаться без будильника
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16.03.2018 17:45
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5 способов просыпаться без будильника По теме:
Просыпаться можно намного легче, пишет
со ссылкой на .
- Определите свой режим сна. Циркадными ритмами называют
суточные (24-часовые) ритмы, которые влияют на физическое и
психическое поведение. Помимо того, что они контролируют ваш
естественный режим сна, они также влияют на производство организмом
гормонов, температуру тела и чувство голода.
- Ведите дневник сна. Прежде чем отказаться от будильника, вы
должны понять свой нынешний режим сна. Хотя бы в течение одной
недели отмечайте, в какое время вы ложитесь спать и в какое время
просыпаетесь. Исследования показали, что в течение недели люди с
каждым днем ложатся спать все позже, и многие в итоге имеют
хроническое недосыпание.
- Проводите какое-то время на улице. Циркадные ритмы частично
связаны солнечным светом и темнотой. Если вы должны идти на работу
рано утром, еще до рассвета, и в течение только дня вы не видите
солнца, то ваш естественный режим сна может нарушиться.
- Практикуйтесь вставать без будильника по выходным и праздничным
дням. Если у вас есть строгий график работы, то, скорее только, вы
не хотите рисковать и ложиться спать без будильника. Особенно высок
риск того, что вы проспите, если вы не спите ночью рекомендованные
7-10 часов.
- Смените мелодию будильника на тихую и спокойную. Вероятно, в
настоящий момент у вас на будильнике установлена очень громкая
мелодия, которая точно не позволяет проспать. Попробуйте вместо нее
поставить будильник, который будет звучать более естественно,
например пение птиц или шум дождя.
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