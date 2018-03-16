ПАО "" выпускает художественные почтовые марки, посвященные анимационному фильму "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Марки выпускают в сотрудничестве с студией Animagrad (FILM.UA Group), передает со ссылкой на .

Номинал почтовых марок - 5 грн. Тираж каждой марки - 100 тисяч экземпляров. К почтовым маркам выпустят конверт "Первый день" и изготовят специальный почтовый штемпель.

"На одной из двух почтовых марках, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои на фоне старинного Киева: принцесса Мила, ее отец - киевский дворянин Владимир и любимый - странствующий актер Руслан. На второй красуется Хомяк Винницкий, который вызывает самые нежные чувства как у детей, так и у взрослых ", - сообщили в компании Animagrad.

Вскоре почтовые марки "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" появятся в отделениях Укрпочты.

Украинский 3D-мультфильм "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" за первые выходные в прокате собрал почти 21,5 млн грн. Анимационную ленту посмотрели более 285 тыс. зрителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира