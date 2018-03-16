Неполитические Сводки
|Российские олигархи потеряют футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" - СМИ
|16.03.2018 19:19
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У российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова через санкции могут забрать акции футбольных клубов "" и "". передает со ссылкой на .
"Власти Великобритании работает над законом о санкциях против россиян, которые могут быть связаны с коррупцией", - говорится в сообщении The Times.
Если правоохранители докажут коррупционный источник активов, то их автоматически конфискуют. Такой закон сразу затрагивает футбольные активы российских олигархов. Также согласно нововедень могут пострадать и украинские бизнесмены, имеющие недвижимость или предприятия в Англии.
Футбольная ассоциация Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России летом, если британское сообщит об угрозе безопасности для сборной страны.