Украинские клубы заверили выступления в еврокубках. В среду донецкий "" проиграл "Роме" (0:1) на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прекратил борьбу в турнире, передает со ссылкой на .

В четверг киевское "" дома проиграло "Лацио" (0:2) и по сумме 2 матчей вылетело из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

В текущем сезоне Украина заняла 9-е место между всех участников еврокубков. Копилка нашей страны пополнилась 8.000 баллами.

В рейтинге Украина закрепилась на 8-м месте. Сумма баллов за последние 5 сезонов составляет 41.133. На 1-м месте - Испания, потом Англия и Италия. В конце сезона наша страна потеряет 7.833 балла, то позволил ей сократить отставание от Португалии, но вместе с этим к нам почти близко приблизится Бельгия.

Больше только очков в копилку Украины принес "" "горняки" заработали 19 баллов, 9 из которых лигочемпионовские бонусы. "" пополнило рейтинг страны на 14,5 балла. Далее идут "Заря" (4), "Александрия" (2) и "Олимпик" (0,5).

Со следующего сезона в Лиге чемпионов пройдут кардинальные изменения - напрямую в групповой этап будут попадать по четыре лучших клуба из четырех топ-чемпионатов Европы.

Также изменится система распределения доходов в еврокубках. Теперь существенное влияние будет иметь клубный коэффициент . Если верить расчетам , украинские клубы смогут зарабатывать в Лиге чемпионов по 50 млн евро.

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