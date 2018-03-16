16 марта в Одесской обл. следователи прокуратуры вместе с полицией уличили в получении взятки чиновника миграционной службы, передает со ссылкой на .

Руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства ГУ ДМС в Одесской обл. получил от гражданина $ 10 тыс. взятки за решение вопроса о предоставлении разрешения на постоянное бытие на территории Украины двух иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

За взятку чиновник планировал оформить им фиктивные браки с гражданками Украины.

Прокуратура ведет следствие.

15 марта, в Апелляционном суде выбрали новую меру пресечения чиновнице облгосадминистрации Оксане , которая требовала 40 000 гривен взятки. Прокуратура просила суровое наказание - содержание под стражей. Но женщина будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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