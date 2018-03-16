Неполитические Сводки
|Кот прервал матч Лиги Чемпионов "Бешикташ" - "Бавария"
|16.03.2018 23:25
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Матч 1/8 Лиги Чемпионов был остановлен из-за появления на поле незваного гостя. В Стамбуле на поле стадиона выбежал рыжий кот. Такое событие заставило арбитра остановить матч, передает со ссылкой на .
"На 51 минуте матча произошел курьезный случай на поле выбежал кот. В связи с этим судья остановил матч. Домашнее животное походило около углового флажка и позволило себя поймать, после чего матч продолжился.", - сообщает забавную историю isport.ua.
Необычный случай произошел перед началом матча чемпионата Японии по футболу. Обезьяна помогла арбитру начать матч.
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