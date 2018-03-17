Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Об этом Гройсман сказал в эфире радио "НВ", передает со ссылкой на .

"Я не собираюсь участвовать в президентских выборах. Моя задача сделать Украину лучше на этой должности, на которой я есть сейчас", - сказал Гройсман.

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