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Гройсман: я не собираюсь участвовать в президентских выборах
17.03.2018 00:11
Гройсман: я не собираюсь участвовать в президентских выборах По теме:

Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах. Об этом Гройсман сказал в эфире радио "НВ", передает со ссылкой на .

"Я не собираюсь участвовать в президентских выборах. Моя задача сделать Украину лучше на этой должности, на которой я есть сейчас", - сказал Гройсман.







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