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- Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму
|Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму
|17.03.2018 00:43
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во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба президента, передает со ссылкой на .
Порошенко также надеется, что турецкие граждане не будут принимать участия в мониторинге выборов президента России на временно оккупированном полуострове.
"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил украинский президент.
Он также поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как сообщает пресс-служба, в ходе разговора президенты также согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе для проведения седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, и высказались за скорейшее завершение переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Турции подтвердили, что не признают аннексии Крыма Российской Федерацией и продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.