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|Гранат и оружия не оказалось: Савченко "вытрусила" содержимое своей сумки
|17.03.2018 01:15
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Такие действия последовали после того, как ведущий обратил внимание на наличие ее сумки в студии.
"Вещи, документы, мои личные вещи", - сказала Савченко, после чего потрусила сумку, высыпав содержимое на стол.
После этого нардепу пришлось самостоятельно собирать свои вещи обратно.
направила в Верховную Раду представление на привлечение позафракциного народного депутата Надежду Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
Генпрокурор Юрий заявил, что Савченко готовила теракт в здании парламента с применением миномета и автоматов.
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