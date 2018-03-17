Причиной для обысков в офисах "Новой почты" стало уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами компании и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, передает со ссылкой на .

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "24 канал".

Генпрокурор Юрий берет расследование под личный контроль.

"На следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - добавила она.

В офисах компании "Новая почта" проводят обыски. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк, передает "Интерфакс-Украина".

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