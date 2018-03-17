После завершения раскопок города Киевской Руси на Почтовой площади находки могут перенести в умышленно созданный музей на Контрактовой площади.

Об этом заявил координатор Международного центра по вопросам сохранения и восстановления культурных ценностей Анатолий Антонюк, передает со ссылкой на .

"К созданию музея надо подходить реально. Его целесообразно делать на Контрактовой площади, а не на Почтовой. По техническим возможностям и особенностям места раскопок Почтовая площадь не подходит", - сказал Антонюк.

Главный археолог города Михаил Сагайдак заявил, что в Украине нет технологий для сохранения и консервации находок, а именно древесины, которую обнаружили во время раскопок на Почтовой площади.

Среди находок - разная древесина, дуб и сосна, отметили археологи.

"Сейчас наши специалисты проводят исследования на предмет изобретения универсального способа консервации древесины, найденной в земле. Испытания продлятся до конца 2019 года, однако гарантии, что мы изобретем этот универсальный способ, нет", - рассказала руководитель Археологического заповедника Genius Loci на острове Катедраль в польской Познани Агнешка Стемпин.

"Сейчас вопрос номер один - консервация и хранение находок. Далее историки, археологи, вместе с Институтом археологии, эксперты музейного дела, должны принять решение о дальнейшей музеефикации тех или иных находок, понимая, что интересно для экспонирования, а что полезно исключительно для научных исследований и последующих научных работ и диссертаций. избегает любой активности в этом вопросе, при том, что на самом деле этот объект имеет статус национального значения и все что там найдено - это собственность государства", - подытожил заместитель председателя Алексей Резников.

В конце декабря 2017 постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам собственности единогласно поддержал решение создать на месте раскопок на Почтовой площади историко-археологический музей вместо торгового центра.

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