16 марта на пересечении ул. Покровской и Жуковского в Александровском районе Запорожья грузовик провалился под асфальт, передает со ссылкой на .

На проезжей части грузовой автомобиль провалился задним колесом в огромную яму. Как оказалось, под тяжестью автомобиля дорожное покрытие разрушилось и образовалась довольно большая и глубокая впадина, пишет vmestezp.org.

На месте происшествия работали сотрудники патрульной полиции, городских теплосетей и водоканала. Бойцы ГСЧС с помощью гибкой сцепки и пожарного автомобиля вытащили грузовик и отбуксировали его на безопасный участок дороги. Никто не пострадал.

В на Голосеевском проспекте провалился асфальт под хлебовозом ГАЗель.

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