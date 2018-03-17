Украина готова к отражению агрессии России. Об этом заявил президент в зоне АТО, передает со ссылкой на .

"Мы не просто усилили, мы возродили украинскую разведку. А на Западе все больше осознают угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей объединенной Европы. Несколько лет нас усыпляли колыбельными о миролюбивой Росси. Делали это с одной целью - чтобы мы не были готовы к нападению. Что собственно и произошло в 14-ом году. Подобной ошибки больше никогда не повторим.

Теперь в России знают, что мы готовы к отпору и 9 граммов свинца припасли для каждого, кто придет к нам с мечом", - сказал президент.

Десятками лет нас усыпляли колыбельными о миролюбивой России

"Уже не один год на фронте отбиваем российскую военную агрессию", - заявил Порошенко и сообщил о дислокации войск вдоль границы.

"Генерал подробно доложил мне об усилении военного присутствия вдоль границы и продлении пребывания регулярных войск на оккупированных территориях.

За период 14-го года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое, механизированное набег как с севера, так и с востока Украины. Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции", - заявил президент.

"Свой пропагандистской фильм о незаконной аннексию Крыма россияне так и назвали - "Воссоединение". Знаете как будет немецкий аналог? Так и будет - Anschluss", - также сказал глава государства.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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