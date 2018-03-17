71-летняя Светлана Костенюк с Одесской области, которую разорвали три собаки породы "алабай" находится в стабильно тяжелом состоянии.

Она перенесла несколько операций. Врачам пришлось ампутировать ей ногу. Об этом сообщил внук женщины Роман Костенюк, передает со ссылкой на .

"Бабушка пережила уже несколько операций. Врачи буквально по частям собирали ей правую руку, которой она прикрывала лицо от собак. Кроме того, ей пришлось ампутировать ногу, так как некроз мог привести к заражению крови ", - сообщил Роман.

Сейчас пострадавшая находится в Военно-медицинском клиническом центре в Одессе, куда ее перевезли из Черноморска. Впереди еще несколько довольно сложных операций.

Трагедия произошла 13 марта в Санжейке Овидиоплольского раона Одесской области. 71-летняя женщина пришла, чтобы убрать дом по найму, и в этот момент на нее набросились три соседских алабая. Спасала от немедленной смерти женщину хозяйская собака, которая вступилась за нее, но ее тоже разорвали.

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