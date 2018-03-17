18 марта в дипучреждения для голосования будут допускать исключительно лиц с дипломатическим статусом. Для голосования граждан России - нет.

Об этом министр внутренних дел сообщил временно поверенного в делах Российской Федерации в Украине, передает со ссылкой на .

" Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины - в , Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан для голосования на выборах", - говорится в Facebook министра.

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий - в соответствии с Венской конвенции", - сообщил он.

" обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законов Украины", - заявил Аваков.

18 марта Россия собирается проводить "выборы" президента в оккупированном Крыму.

аннексировала полуостров в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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