Столичная прокуратура вместе с ГУ КЗЭ и СУ ГУ ЧП в задержала подозреваемого в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО "" в сумме 250 млн грн, передает со ссылкой на .

В 2015 году задержана, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений подделала документы об отчуждении кредитного профиля "Укргазбанка".

Злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла других лиц, которые подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки.

Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в отдельно крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве. Ее держат под стражей.

В мужчина пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тыс. фальшивых гривен, напечатанных на ксероксе.

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