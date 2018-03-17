В Липовецком р-не Винницкой обл. 15 марта во время бытовой ссоры мужчина ударил свою 58-летнюю жену металлическим совком. Женщина умерла.

Убийца пытался пытался уничтожить следы преступления, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП Винницкой области, передает со ссылкой на .

Полиция опросила соседей погибшей. Заподозрили ее 48-летнего сожителя. Его задержали на одной из улиц села. Мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но при общении с полицейскими признался. Мужчина спрятал совок за шкафом.

За совершение такого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения в виде ареста.

В селе Иванов Калиновского района Винницкой области 17-летний парень приехал по обучению и обнаружил окровавленные тела своих родителей.

На его истошный крик сразу сбежались соседи. Они и вызвали полицию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира