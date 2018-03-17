Министерство экономического развития работает над обеспечением и расширением доступа украинских товаров и услуг на рынок Великобритании.

Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская, передает пресс-служба ведомства, передает со ссылкой на .

Сообщается, что 15 марта в состоялась рабочая встреча Микольской с директором управления экономической дипломатии Министерства иностранных дел и дел содружества Великобритании Хью Эллиоттом и ведущим переговорщиком Великобритании по Восточной Европе и Центральной Азии Сарой Крофт.

Сообщается, что во время встречи участники обсудили состояние торговых отношений между Украиной и Великобританией, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений после выхода Великобритании из Европейского союза.

"Важно не только углублять торговлю с традиционными торговыми партнерами, но и искать формы сотрудничества с другими рынками, которые являются рынками в фокусе для нашего экспорта. Работаем над тем, чтобы обеспечить и расширить доступ украинских товаров и услуг на британский рынок, и чтобы он остался неизменным после выхода Великобритании из ЕС ", - отметила Микольская.

Напомним, в Кабинете министров Украины намерены исключить украинскую промышленную продукцию из-под действия ограничительных мер, которые утвердил президент Дональд Трамп.

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