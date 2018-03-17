Украина разорвет программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией (РФ) в следующую среду на заседании Кабинета министров. Об этом в эфире радио "НВ" сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

"Мы разорвем программу экономического сотрудничества с Российской Федерацией на заседании Кабмина. Мы примем решение уже в среду", - сказал Гройсман.

По его словам, Украина долгое время была сырьевым придатком России и сдерживала нашу модернизацию.

Ефір на Радіо НВ: ми будемо обмежувати економічні зв’язки з Росією. Сьогодні 40% нашого експорту - це експорт в країни ЄС. Наше економічне майбутнє не на Сході.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

"Понятно, что это очень сложный вопрос... Мы будем ограничивать экономические связи с Россией. Сегодня 40% нашего экспорта - это экспорт в страны ЕС. Наше экономическое будущее не на Востоке", - заявил премьер'ер.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.

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