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|Красавица или чудовище: такой Мадонну вы еще никогда не видели
|17.03.2018 10:24
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Всемирно известная певица Madonna, которой недавно стукнуло 60 лет, выложила на свою страницу в Instagram идеальный портрет.
0 млн подписчиков звезды увидели эпатажную и яркую красавицу, демонстрирующую невероятную для своего возраста и статуса бабушки внешность, передает со ссылкой на .
"Единственное, где королева может спрятаться от посторонних глаз — это ванная!" - так подписала фото артистка.
Через час папарацци подловили "королеву" немного в другом образе. Певица была без макияжа, она скрывала лицо за черной фуражкой но пользователей Сети было уже не остановить: "C таким цветом губ звезда похожа... на Мэрилина Мэнсона", — написал один из подписчиков.
Совсем недавно Мадонна выложила селфи в стиле ню на своей странице в Инстаграме, чем серьезно удивила своих поклонников. На снимке певица одета только в шляпу. За три часа фото набрало более 65 тысяч лайков.