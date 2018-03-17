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Новые схемы мошенничества: страдают девушки на остановках
17.03.2018 10:40
Новые схемы мошенничества: страдают девушки на остановках По теме:

В Запорожье уже несколько молодых девушек пострадали от рук грабителей и мошенников, пишет  со ссылкой на .

Так, схема следующая. Два парня подбегают на остановках к девушкам, спрашивают безотлагательно номер такси и засыпают разными вопросами.

Девушки теряются, достают телефон - а парни их тут же грабят.

Поэтому будьте бдительны и меньше доверяйте случайным прохожим! 







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