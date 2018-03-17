Неполитические Сводки
- Сегодня День Святого Патрика: христианский праздник или проделки сатаны?
- Снежный армагеддон накрыл страну: украинцам дали важные советы
- Паралимпиада -2018: украинские спортсмены завоевали серебро и бронзу в лыжных гонках
- Непогода в Украине: 19 населенных пунктов остались без электричества
- Новые схемы мошенничества: страдают девушки на остановках
|Новые схемы мошенничества: страдают девушки на остановках
|17.03.2018 10:40
|
В Запорожье уже несколько молодых девушек пострадали от рук грабителей и мошенников, пишет со ссылкой на .
Так, схема следующая. Два парня подбегают на остановках к девушкам, спрашивают безотлагательно номер такси и засыпают разными вопросами.
Девушки теряются, достают телефон - а парни их тут же грабят.
Поэтому будьте бдительны и меньше доверяйте случайным прохожим!
Поделитесь статьей с друзьями