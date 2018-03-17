Сегодня, 17 марта, в результате воздействия двух активных циклонов с Балкан по всей территории Украины ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает на своем официальном сайте, передает .

В частности, в Киевской области ночью сильный, днем ​​умеренный снег, вьюга, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный 7-12 м / с, кое-где порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток 4-9 ° мороза.

18 марта кое-где небольшой снег, 19 марта умеренный снег, метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, 18 марта кое-где порывы 15-20 м / с. Температура ночью 9-14 °, днем ​​5-10 ° мороза. На дорогах гололедица.

Служба автомобильных дорог в Киевской области также информирует, что в связи с ухудшением погодных условий, с 19:00 пятницы и до отдельного распоряжения введен режим ограничения въезда грузового транспорта в пределы города .

"Просим водителей и перевозчиков учитывать эту информацию. Воздерживайтесь от поездок собственным автотранспортом на дальние расстояния, без необходимости", - отмечают в службе.

Также в ведомстве напоминают, что САД в Киевской области подготовлен перечень мест для отстоя транспортных средств в зимний период, где можно переждать непогоду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах Киевской области советуют обращаться по номерам горячей линии (044) 200-04-70 и (044) 275-67-44.

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