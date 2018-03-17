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|Появилось видео, как "вагнеровцы" в Сирии устраивают засаду
|17.03.2018 12:12
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В сети появилось видео засады, которую наемники российской частной военной компании "Вагнер", устроили в Сирии, пишет со ссылкой на .
"Разведосы "Вагнера" мутят засаду на связюка (+по информации на мотоцикле передвигается локальный полевой командир), из 2-х мотоциклистов один в расход (достреливают) второго "Юрок" и Ко забирают себе", — описали происходящее на видео в одном из российских пабликов "Вконтакте".
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