В сети появилось видео засады, которую наемники российской частной военной компании "Вагнер", устроили в Сирии, пишет со ссылкой на .

"Разведосы "Вагнера" мутят засаду на связюка (+по информации на мотоцикле передвигается локальный полевой командир), из 2-х мотоциклистов один в расход (достреливают) второго "Юрок" и Ко забирают себе", — описали происходящее на видео в одном из российских пабликов "Вконтакте".















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