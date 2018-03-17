В самом богатом селе Закарпатья Нижняя Апша подросток убил своего 15-летнего товарища, сообщает со ссылкой на .

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства. Пока идет следствие, однако личность подозреваемого уже установлена.

«Вчера, 14 марта, в полицию поступило сообщение об умышленном убийстве несовершеннолетнего в поселке Нижняя Апша. О факте преступления в полицию сообщили медики, которые и засвидетельствовали факт насильственной смерти парня», – сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По сообщениям правоохранительных органов, 14-летний житель поселка Нижняя Апша у себя дома поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте.

«По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления – 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины », – говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет.

«Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается», – говорят в полиции.

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