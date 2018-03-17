В заметили группу воров. Злодеи настолько дерзкие, что даже не пытаются прятать лицо от камер наблюдения.

Эту информацию сообщил на своей странице в " Оперативный", публикуя фото преступников, передает .

«Таких дерзких воров, честно говоря, мы давно не встречали. Они видели камеры и даже не спрятали лицо. Эти лица занимаются квартирными кражами. Этот случай имел место на Героев Сталинграда, 8.

На открытие одного замка им понадобилось только несколько минут. Похоже на профи. Возможно, кто-то их узнает и захочет помочь Оболонском УП – всегда ждем в личных сообщениях. Анонимность гарантируем», – говорится в сообщении.















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