Российские военные перекрыли в Беларуси трасу Минск-Барановичи, сообщает со ссылкой на .

Участок дороги был перекрыт армейскими подразделениями в ходе учений.

«В р-не н/п Береза размещены подразделения БПЛА. Официально — учения», – сообщил в своем Twitter журналист Юрий .

Отмечается, что данные учения сопутствуются некоторыми странными обстоятельствами. Например, у солдат нет опознавательных знаков. А местных жителей даже не выпускают с населенных пунктов.

«Солдаты без опознавательных знаков, номера техники закрашены, в эфире — тишина. Местных жителей не выпускают из населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Напомним, на 19 марта назначено начало активной фазы российско-беларуских учений.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России и Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии начнут активную фазу совместных тактических учений на военном полигоне Поливна в Ульяновской области в России проведением десантирования с высот до 8 тысяч метров, сообщили в .

Раньше Россия же заявляла о выводе всех подразделений войск с территории Беларуси после завершения совместных военных маневров «Запад-2017».

В совместных российско-белоруских учениях планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники.

Активная фаза учений продолжится до 22 марта.

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