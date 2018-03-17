Российский актер и режиссер Олег Табаков, который умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни, оставил многомиллионное наследство, пишет со ссылкой на .

Как выяснили журналисты издания, Табаков владел тремя квартирами в Москве, стоимость которых превышает 200 миллионов рублей и большим загородным домом. У особняка - пять террас, находящихся на разных уровнях, а комнаты обставлены антикварной мебелью. Примерная стоимость дома без мебели, по мнению экспертов, может составлять 400 миллионов рублей.

Журналисты также посчитали, что ежемесячный доход Табакова составлял около двух миллионов рублей.

На наследство актера претендуют вдова Марина Зудина и четверо детей: сыновья Антон и Павел и дочери Александра и Мария.

Отметим, что старшие дети Антон и Александра появились на свет в браке с актрисой Людмилой Крыловой, с которой он прожил 35 лет. А Павла и Марию Табакову родила актриса Марина Зудина, которая была значительно моложе его.

Марина Зудина и Олег Табаков с детьми

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