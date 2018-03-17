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Похудевшая Виктория Боня выставила все свои прелести напоказ
17.03.2018 15:23
Похудевшая Виктория Боня выставила все свои прелести напоказ По теме: Звезда похвасталась идеальными формами, показав свое тело в миниатюрном купальнике, пишет  со ссылкой на .  

Раньше Виктории Боне часто писали фанаты о том, что она переборщила с и ей нужно немного поправиться. Когда ведущая прислушалась к их советам, ей стали писать, что она толстая и пора уже худеть. Сейчас, по всей видимости, Боня нашла своий идеальный вес и баланс, ведь после публикации в Instagram своего фото в купальнике на пляже, девушка получила одни комплименты в комментариях.

Два снимка в красном купальнике с открытыми плечами сразу же собрали массу лайков. К такой стройной фигуре и подтянутым длинным ногам даже нельзя было придраться. Более того, некоторые фанаты Виктории даже сравнили ее с девушкой Бонда, которую сыграла актриса Урсула Андресс.

  

 







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