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|Похудевшая Виктория Боня выставила все свои прелести напоказ
|17.03.2018 15:23
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Раньше Виктории Боне часто писали фанаты о том, что она переборщила с и ей нужно немного поправиться. Когда ведущая прислушалась к их советам, ей стали писать, что она толстая и пора уже худеть. Сейчас, по всей видимости, Боня нашла своий идеальный вес и баланс, ведь после публикации в Instagram своего фото в купальнике на пляже, девушка получила одни комплименты в комментариях.
Два снимка в красном купальнике с открытыми плечами сразу же собрали массу лайков. К такой стройной фигуре и подтянутым длинным ногам даже нельзя было придраться. Более того, некоторые фанаты Виктории даже сравнили ее с девушкой Бонда, которую сыграла актриса Урсула Андресс.