Увидите что-то подобное – не трогайте ни в коем случае! Сообщите сотрудникам магазина и убегайте, пишет со ссылкой на .

Если вы являетесь истинным любителем бананов, то вам просто необходимо это знать! Оказывается, этот фрукт может оказаться для человека последним плодом, которое он съест… Есть, так называемый, бразильский банановый паук, который селится на плоде. Насекомое откладывает огромное количество яиц и закрепляется все это паутиной. Где все это находится? На желтой кожуре!

Пауки крайне ядовиты для человеческого организма, ведь их яд в несколько раз сильнее, чем яд известного паука Черная вдова! Так что, стоит испытывать бананы ОТ и ДО перед покупкой. Если на фруктах есть подозрительное черное пятно (или белая кладка), то лучше только не брать этот продукт и как можно скорее сообщить о подозрительном фрукте сотрудникам магазина.

Видео, которое ниже по тексту может не понравится юным зрителям, а также тем, кто не терпит всякую живность у которой более четырёх лапок!

Этот паук живет в бананах! Он очень опасен для человека! Внимание всем!















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