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|Это не Ванга, это наука: топ-5 самых жутких прогнозов Стивена Хокинга
|17.03.2018 16:24
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Как и предсказатели прошлого, Стивен Хокинг не чурался заглядывать в будущее на сто, тысячу и даже сотни тысяч лет вперёд, пишет со ссылкой на .
Хокинг основывает сценарии развития человечества на своём огромном багаже научных знаний. А когда у страшного предсказания есть такая твёрдая почва, то становится жутко.
Гибель человечества
«Полагаю, следующее тысячелетие человечество не переживёт, если так и не придумает, как покинуть родную планету», — говорит ученый. Хокинг считает, что гибель человечества может наступить в результате реализации одного из возможных сценариев: влияние генетически созданного вируса или масштабной ядерной войны.
Здесь стоит отметить, что подобными прогнозами сыплет на протяжении последних лет регулярно. От остальных этот отличает лишь большая конкретика относительно даты катастрофы: ближайшая тысяча лет. Нас, конечно, это вряд ли касается, но вот нашим внукам и правнукам уже стоит призадуматься.
Глобальное потепление
Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена. Согласно исследованиям , четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю — предположительно, на ней были вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.
Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый “дом”, прогнозирует Хокинг.
“Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд”, — утверждал физик.
Искусственный интеллект
По мнению Хокинга, один из вариантов развития апокалиптического сценария связан с попытками человека создать искусственный интеллект.
«Искусственный интеллект компьютеров обгонит интеллект человеческий уже в ближайшие 100 лет, и когда это случится, нужно убедиться в том, что цели компьютера и человека будут совпадать, а не идти вразрез друг другу», — уверен Стивен.
В перспективе может начаться настоящая война, как в легендарном фильме про Терминатора. Успокаивает одно: Хокинг уверен, что путешествия во времени невозможны, так что T-1000 из жидкого металла к нам вряд ли перенесётся. Закончиться же всё может настоящей «Матрицей» в мире с победившими машинами.
Колонизация Марса
«Внимание и других мировых космических агентств сосредоточено на Марсе. Это ближайшая похожая на Землю планета, с почвой и атмосферой. У меня нет сомнений в том, что в течение ближайших 100 лет люди будут жить там», — заявил Хокинг.
Первые проекты по колонизации Марса существуют уже сейчас. Даже прошёл глобальный отбор кандидатов на эту поездку. Условие одно: это билет в один конец. Вернуться на Землю кому-либо из первой партии вряд ли удастся.
Инопланетное вторжение
«Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю верить в то, что мы не одни во Вселенной. И если это так, то нам стоит опасаться за свое будущее. Скорее только, инопланетяне превосходят нас в развитии. И это будет нечто сродни встрече Христофора Колумба с индейцами. Вы же помните, что это не очень хорошо закончилось для тех, кто принимал гостей», — предостерегает Стивен.
Вариантов развития событий при появлении кораблей с инопланетянами огромное множество. Эта тема уже давно волнует человечество. Удивительно, что Хокинг не является приверженцем версии о миролюбивых пришельцах, а пророчит нам войну с их внеземными технологиями.