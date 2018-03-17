Как и предсказатели прошлого, Стивен Хокинг не чурался заглядывать в будущее на сто, тысячу и даже сотни тысяч лет вперёд, пишет со ссылкой на .

Хокинг основывает сценарии развития человечества на своём огромном багаже научных знаний. А когда у страшного предсказания есть такая твёрдая почва, то становится жутко.

Гибель человечества

Одним из последних предсказаний стало предсказание гибели только человечества в ближайшую тысячу лет.

«Полагаю, следующее тысячелетие человечество не переживёт, если так и не придумает, как покинуть родную планету», — говорит ученый. Хокинг считает, что гибель человечества может наступить в результате реализации одного из возможных сценариев: влияние генетически созданного вируса или масштабной ядерной войны.

Здесь стоит отметить, что подобными прогнозами сыплет на протяжении последних лет регулярно. От остальных этот отличает лишь большая конкретика относительно даты катастрофы: ближайшая тысяча лет. Нас, конечно, это вряд ли касается, но вот нашим внукам и правнукам уже стоит призадуматься.

Глобальное потепление

Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик . Об этом всемирно известный ученый рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта “Любимые места”.

Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена. Согласно исследованиям , четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю — предположительно, на ней были вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый “дом”, прогнозирует Хокинг.

“Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд”, — утверждал физик.

Искусственный интеллект

По мнению Хокинга, один из вариантов развития апокалиптического сценария связан с попытками человека создать искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект компьютеров обгонит интеллект человеческий уже в ближайшие 100 лет, и когда это случится, нужно убедиться в том, что цели компьютера и человека будут совпадать, а не идти вразрез друг другу», — уверен Стивен.

В перспективе может начаться настоящая война, как в легендарном фильме про Терминатора. Успокаивает одно: Хокинг уверен, что путешествия во времени невозможны, так что T-1000 из жидкого металла к нам вряд ли перенесётся. Закончиться же всё может настоящей «Матрицей» в мире с победившими машинами.

Колонизация Марса

Продумал физик и пути отступления для человечества, если негативные сценарии с техногенной катастрофой или ядерной войной всё же начнут реализовываться. Выход есть — в космос. Учёный уже начал присматриваться к Марсу, ближайшей теоретически подходящей для жизни планете.

«Внимание и других мировых космических агентств сосредоточено на Марсе. Это ближайшая похожая на Землю планета, с почвой и атмосферой. У меня нет сомнений в том, что в течение ближайших 100 лет люди будут жить там», — заявил Хокинг.

Первые проекты по колонизации Марса существуют уже сейчас. Даже прошёл глобальный отбор кандидатов на эту поездку. Условие одно: это билет в один конец. Вернуться на Землю кому-либо из первой партии вряд ли удастся.

Инопланетное вторжение

Но даже побег на соседнюю планету может не спасти человечество, если начнёт реализовываться ещё одно из страшных пророчеств Хокинга. Учёный верит в существование инопланетян. Более того, он верит в существование разумных инопланетян. Что самое страшное, он верит в то, что эти разумные инопланетяне в своём развитии значительно превосходят человечество и рыщут по Вселенной в поисках планет, которые можно было бы поработить или уничтожить.

«Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю верить в то, что мы не одни во Вселенной. И если это так, то нам стоит опасаться за свое будущее. Скорее только, инопланетяне превосходят нас в развитии. И это будет нечто сродни встрече Христофора Колумба с индейцами. Вы же помните, что это не очень хорошо закончилось для тех, кто принимал гостей», — предостерегает Стивен.

Вариантов развития событий при появлении кораблей с инопланетянами огромное множество. Эта тема уже давно волнует человечество. Удивительно, что Хокинг не является приверженцем версии о миролюбивых пришельцах, а пророчит нам войну с их внеземными технологиями.

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