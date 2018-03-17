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Детокс-диета: список разрешенных продуктов
17.03.2018 17:09
Детокс-диета: список разрешенных продуктов По теме:

Похудеть к пляжному сезону – задача №1 для многих женщин. Но далеко не каждая может себя заставить придерживаться строгой диеты или регулярно проводить время в спортзале.

В таком случае попробуйте детокс-диету, основная суть которой состоит в очищении организма от накопленных вредных веществ, рекомендует "", передает

Итак, во время детокс-диеты, которая продолжается порядка 7-10 дней нужно употреблять:

  • Местные фрукты и овощи. Например, салаты, просто сырые необработанные плоды, смузи, соки, запеканки и пр.

  • Цельные злаки, бобовые – они содержат грубую клетчатку, которая, как щетка, очищает кишечник.

  • Вода – ее количество нужно увеличить (например, вместо положенных полутора литров – два).

  • Орехи и семечки – в них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогут витаминам усваиваться и сохранить эластичность тканей организма.

  • Грибы – это растительный источник белка, который, к тому же, словно губка, "умеет" впитывать токсины и выводить их из организма.

Главное всегда помните, что на протяжении всей диеты для детоксикации вы должны избегать кофеина, обработанных продуктов, молочки, а также сахара и пшеницы.







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