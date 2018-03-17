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|Детокс-диета: список разрешенных продуктов
|17.03.2018 17:09
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Похудеть к пляжному сезону – задача №1 для многих женщин. Но далеко не каждая может себя заставить придерживаться строгой диеты или регулярно проводить время в спортзале.
В таком случае попробуйте детокс-диету, основная суть которой состоит в очищении организма от накопленных вредных веществ, рекомендует "", передает
Итак, во время детокс-диеты, которая продолжается порядка 7-10 дней нужно употреблять:
Главное всегда помните, что на протяжении всей диеты для детоксикации вы должны избегать кофеина, обработанных продуктов, молочки, а также сахара и пшеницы.