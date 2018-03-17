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|Убийство многодетной матери: новые подробности из зала суда
|17.03.2018 18:18
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Заседание об избрании меры пресечения подозреваемым и исполнителям в заказе убийства 42-летней Лилии Гордеевой из Фастова Киевской области будет проходить в закрытом режиме.
Такое решение вынесла судья горрайонного суда по ходатайству прокурора и трех адвокатов подозреваемых, передает передает со ссылкой на .
"Расследование дела длилось 3 дня. Мы имеем результаты 2 негласных следственных действий, которые бы хотели обнародовать во время заседания. В связи с этим просим сделать заседание закрытым", - такое ходатайство подал прокурор Фастовской районной прокуратуры.
В зале суда разрешили остаться только сыну убитой, как пострадавшему - 20-летнему Никите. Правозащитницу Валентину Коваль, которая представляла интересы Лилии Гордеевой, тоже попросили выйти. Люди, которые пришли поддержать семью потерпевшей, возмутились, кричали "Позор". Остались ждать решения под дверью.
Известно, что подозреваемые в заказе убийства - 55-летняя женщина и ее 22-летний сын, его пособником был сверстник. Исполнитель - 43-летний мужчина.
"Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
17 марта в Фастовском районном суде выбирают меру пресечения заказчикам и исполнителям убийства многодетной матери Лилии Гордеевой. Вечером во вторник, 13 марта, на нее напали возле детского сада, когда шла забирать 3-летнего сына. Женщине нанесли 24 удара ножом. Убийство заказали бывшие бизнес-партнеры.