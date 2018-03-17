В Тюменской области мужчина убил двух маленьких дочерей и покончил жизнь самоубийством, передает со ссылкой на .

"В дневное время 16 марта 2018 в одном из домов по ул. Трактовой поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти и их отца 1981 года рождения", - говорится в сообщении местных правоохранителей.

По предварительным данным, отец покончил с собой сразу после убийства.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей об убийстве двух малолетних лиц", - отметили в полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 марта в Фастовском районном суде выбирают меру пресечения заказчикам и исполнителям убийства многодетной матери Лилии Гордеевой. Вечером во вторник, 13 марта, на нее напали возле детского сада, когда шла забирать 3-летнего сына. Женщине нанесли 24 удара ножом. Убийство заказали бывшие бизнес-партнеры.

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