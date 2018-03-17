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- Президентские выборы России: пункт голосования облили краской
|Президентские выборы России: пункт голосования облили краской
|17.03.2018 19:06
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Пункт голосования на выборах президента России в Нью-Йорке облили краской, передает со ссылкой на .
Речь идет о фасаде здания по адресу 3159 Coney Island Avenue в районе Бруклин, где расположено кафе Village, в котором в воскресенье будет открыт пункт голосования для граждан России.
На стене здания были размещены рукописное объявление о проведении голосования 18 марта сообщило русский дипмиссия в своем Twitter.
"Расцениваем этот жестокий акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушениях передается правоохранительным органам", - говорится в сообщении представительства.
Более 15 дополнительных пунктов для голосования на выборах открыли в США
В связи с этим генконсульство сообщило, что в день выборов безопасность помещений для голосования будет обеспечиваться местной полицией.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Россияне на территории смогут проголосовать в 19 американских городах.