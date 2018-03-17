Российского бизнесмена Николая Глушкова, которого нашли мертвым в собственном доме в Лондоне, задушили поводком для собаки.

Такая версия в британских следователей, передает со ссылкой на .

Никакой информации о признаках насильственной смерти раньше не было.

У полиции нет никаких оснований считать, что смерть Глушкова и покушение на убийство экс-шпиона Сергея Скрипача связаны.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ", которая принадлежала Березовскому.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Британию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $ 123 млн в компании "Аэрофлот".

Критика Путина, соратника Бориса Березовского Николая Глушкова задушили 13 марта в его собственном доме в Лондоне. К такому выводу пришли британской судмедэксперты.

Правоохранители рассматривали возможную связь между убийством Глушкова и отравлением бывшего ГРУ-шника Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери.

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